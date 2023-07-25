Погода в Свердловской области к концу июля будет умеренно-теплой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода к концу июля в Свердловской области будет умеренно теплой, близкой к климатической норме. В среду, 26 июля, через область пройдет атмосферный фронт, он будет обостряться западнее, в районе Предуралья.
- Погоду в первой половине недели в регионе будут определять два циклона. Благодаря взаимодействию теплых и прохладных потоков воздуха эти циклоны принесут в Свердловскую область продолжающиеся осадки, - рассказал Алексей Пулин в социальных сетях.
Из-за движения антициклона на Урале распространится тепло. Основное тепло придется на Поволжье и Предуралье, но и в Свердловской области можно ожидать потепление до +26... +28.
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