Уралвагонзавод запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предприятиях Уралвагонзавода сотрудникам запретили пользоваться техникой Apple. Распоряжение действует с 1 августа. Это касается смартфонов, компьютеров, ноутбуков, планшетов и другой техники. Информация о запрете на пользование заграничной техникой появился у ИА «Все новости».

- Запретить использование всех электронных устройств производства компании Apple в служебных целях при исполнении работниками и должностными лицами Общества своих должностных обязанностей, – следует из текста внутреннего документа предприятия, тест которого имеется в распоряжении ИА «Все новости».

Персонал уже начали знакомить с приказом, но существующие меры безопасности пока ужесточать не стали. Уралвагонзавод - режимное предприятие, поэтому на территории в целом запрещено использование мобильных телефонов.

«КП-Екатеринбург» запросила официальный комментарий завода.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что в Свердловской области появится новый завод по производству кожаной обуви. Его построят в Асбесте. Предприятие будет производить до 10 тысяч пар кожаной обуви и солдатских берцев. Под строительство группе компаний «Урал кожа» выделили участок в 6,6 тысячи квадратных метров.

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