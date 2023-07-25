С начала 2023 года аферисты обманули 2912 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2023 год свердловчане подарили мошенникам 1,2 миллиарда рублей. Такими данными поделился пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Треть пострадавших от действий аферистов – пожилые люди. Всего жертвами мошенников стали 2912 свердловчан. За первое полугодие полицейским удалось поймать две тысячи преступников. В большинстве случаев ими оказывались «курьеры», которые забирали у пострадавших деньги.

- Состоялось более шести тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие около двух миллионов 400 тысяч человек. К обеспечению безопасности граждан привлекалось более 34,5 тысяч представителей ОВД, - отметил полковник Горелых.

За текущий 2023 год в регионе на 27,6% стало меньше убийств, случаи изнасилования снизились на 11,8%, а кражи стали реже на 18,3%. Однако напряженной остается ситуация на дорогах. На 13,2% увеличилось число аварий, в них пострадало на 14,9% больше людей. Особенно проблемными территориями по этим показателям считаются Артемовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ирбит, Камышлов, Кировград, Невьянск, Полевской, Реж и Североуральск.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru