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НовостиНедвижимость25 июля 2023 11:28

В Нижнем Тагиле могут построить предприятия по переработке мусора

Мусор в Нижнем Тагиле хотят перерабатывать на местных предприятиях
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мусор будут перерабатывать под Нижним Тагилом

Мусор будут перерабатывать под Нижним Тагилом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила на областном уровне ведут переговоры по строительству нескольких предприятий по переработке твердых коммунальных отходов. Их разместят в районе мусоросортировочного комплекса, который запустят в конце 2023 года. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

Областные власти могут предоставить компаниям, которые займутся бизнесом по переработке отходов, налоговые льготы.

Решение по строительству предприятий по переработке мусора позволит разгрузить мусоросортировочный комплекс и сдержать рост тарифа на вывоз мусора.