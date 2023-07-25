В Нижнем Тагиле бывший ЗАГС выкупили по тройной цене

Здание продали за четыре миллиона 20 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Нижнем Тагиле по тройной цене купили бывший Тагилстроевский ЗАГС. За здание на торгах боролись девять человек. Об этом сообщает информационное агентство города «Все Новости».

Новым владельцем бывшего ЗАГСа стал предприниматель Гасан Мирзоев. Он предложил за лот цену, которая в три раза выше начальной. Здание обошлось бизнесмену в четыре миллиона 20 тысяч рублей. Такое решение Мирзоев объяснил азартом.

- Я азартный человек, азарт пошел, и уже просто не остановиться. Поэтому сумма, можно сказать, в три раза увеличена. Да и помещение в некоторой степени готовое, есть входная группа, лестница, особых согласований не требуется, несущих стен нет, менять ничего не нужно, - поделился предприниматель.

По словам Мирзоева, он пока не решил, что именно разместит на выбранном месте. Однако саму покупку мужчина считает успешной, поскольку здание поддерживали в хорошем состоянии.

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