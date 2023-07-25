В больнице Каменска-Уральского пациентов с гепатитом будут лечить бесплатно

Пациентам с гепатитом С больше не ездить на лечение из Каменска-Уральского в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском пациентов с хроническими вирусными гепатитами будут лечить бесплатно по полису ОМС на дневном стационаре. Об этом пишет портал KU66.RU.

Сейчас горожане с вирусными гепатитами проходят лечение в Областной клинической больнице №1. Теперь же такая помощь доступна и в Каменске-Уральском. В ближайшее время ее будут оказывать в ГКБ №40 в Екатеринбурге, а также в медицинских учреждениях Нижнего Тагила и Серова.

Лечение будут оказывать по утвержденному плану лечения и профилактики вирусного гепатита С. Документ принят Минздравом Свердловской области и региональным ТФОМС.