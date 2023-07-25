В Екатеринбурге скончалась 47-летняя зампредседателя Арбитражного суда

Фото: pravo.ru/Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скончалась зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Елена Невмеруха. Ей было 47 лет. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Арбитражного суда, она умерла своей смертью. Причина пока не сообщается.

- Елена Леонидовна была очень ценным сотрудником. Она, безусловно, зарекомендовала себя как грамотный юрист и ответственный судья. У нее был очень долгий карьерный, профессиональный рост, - рассказали в пресс-службе. - Начала с самых низов. Жизненный путь и ее отношение к людям и к делу останутся в памяти у всех сотрудников суда. Коллектив суда выражает глубокие соболезнования ее родственникам и близким.

По данным сайта «Судьи России», Елена Невмеруха родилась в Екатеринбурге. В 1999 году она окончила Уральскую государственную юридическую академию. Сначала она работала секретарем судебного заседания Верх-Исетского районного народного суда. Затем устроилась специалистом в Арбитражный суд. Позже стала помощником судьи, еще позже - судей двенадцатого судебного состава. С 2014 по 2019 год Елена заняла должность председателя двенадцатого судебного состава, а с ноября была принята заместителем председателя.

Награждена юбилейной медалью Совета судей РФ «150 лет судебной реформы в России» и Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Свердловской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

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