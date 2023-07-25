Екатеринбургский таксист отсудил у пассажирки больше 80 тысяч рублей за поврежденное авто

С пассажирки взыскали 81 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таксист из Екатеринбурга выиграл суд над пассажиркой, которая неловко открыла дверь. Мужчина взыскал больше 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

В августе 2022 года Вячеслав вез пассажирку по имени Дарья на улицу Латвийскую. Во время поездки женщина захотела открыть дверь, чтобы выйти на проезжую часть. В это время за такси ехал другой автомобиль. Открыв дверь, пассажирка повредила сразу две машины.

- Стоимость восстановительного ремонта автомашины Lifan, согласно заключению экспертов, составила 80 362 рубля, расходы по оценке – 7 500 рублей. Вячеслав обратился с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с ответчика указанные выше суммы и 2 836 рублей госпошлины, - рассказали в суде.

Суд установил, что водитель не рассказал пассажирке о запрете выхода, а только сообщил о проезжающем рядом авто. Таким образом, в случившемся виноваты оба. Вину распределили в соотношении 90% - 10%, где меньшая часть вины на таксисте. С Дарьи взыскали 81 тысячу рублей.

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