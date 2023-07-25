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НовостиОбщество25 июля 2023 10:34

В Свердловской области не вернутся к практике уничтожения бездомных собак

На отлов бродячих животных на Среднем Урале каждый год будут тратить 97,8 млн рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Бездомные животные "съедают" огромные деньги из областного бюджета

Бездомные животные "съедают" огромные деньги из областного бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области не намерено пересматривать порядок обращения с бездомными животными на фоне принятия нового федерального закона, расширяющего полномочия регионов по обращению с животными. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал глава Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

- Пока нет, - заявил спикер изданию, уточнив, что сейчас власть рассматривает дорожную карту по созданию приютов для безнадзорных псов. При этом в Екатеринбурге даже не создали проект такого учреждения.

На заседании Законодательного собрания региона Евгений Трушкин заявил, что в Свердловской области намерены ежегодно отлавливать 7 652 собаки. На это из региональной казны будут выделать 97,8 миллиона рублей.