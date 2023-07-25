В Свердловской области не вернутся к практике уничтожения бездомных собак

Бездомные животные "съедают" огромные деньги из областного бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области не намерено пересматривать порядок обращения с бездомными животными на фоне принятия нового федерального закона, расширяющего полномочия регионов по обращению с животными. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал глава Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

- Пока нет, - заявил спикер изданию, уточнив, что сейчас власть рассматривает дорожную карту по созданию приютов для безнадзорных псов. При этом в Екатеринбурге даже не создали проект такого учреждения.

На заседании Законодательного собрания региона Евгений Трушкин заявил, что в Свердловской области намерены ежегодно отлавливать 7 652 собаки. На это из региональной казны будут выделать 97,8 миллиона рублей.