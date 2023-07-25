В Свердловской области от укусов клещей пострадали 21,5 тысяч человек

Количество пострадавших от укусов клещей в 2,1 раза ниже аналогичного периода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 21 493 человека. Из них 3 943 - дети. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах.

- Количество пострадавших в 2,1 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,32 раза ниже среднего многолетнего уровня, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В Екатеринбурге членистоногие покусали 151 человека (28,6% от всех пострадавших), в том числе 681 ребенка.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы госпитализировано 134 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 391 человек.

Отметим, что самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита - это плановая вакцинация.

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