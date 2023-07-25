На Урале лихач, выпивший две бутылки водки, угодил в кусты и влетел в дорожный знак

Автомобилист получил ушибы таза. Фото: ГИБДД по Свердловской области
На седьмом километре трассы Троицкое – Полдневая произошло ДТП. 60-летний водитель на Вазовской «десятке» угодил в кусты. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Двигаясь по дороге, водитель потерял контроль над управлением. Из-за этого мужчина выехал с проезжей части, авто опрокинулось и наехало на дорожный знак в кустах.
- По факту инцидента водитель с ушибом таза доставлен в больницу. В момент аварии в автомобиле находился один, - рассказали в ГИБДД.
На автомобилиста составили административное дело. Фото: ГИБДД по Свердловской области
Автоинспекторы проверили водителя на трезвость. Оказалось, что мужчина был пьян. По предварительной информации, автолюбитель живет в поселке Полдневой, ехал он из Троицкого от родственников. Оказалось, что до поездки мужчина выпил две бутылки водки.
На автомобилиста составили административное дело. Сейчас водителю отечественного ВАЗа грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.
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