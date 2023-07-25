Досрочное голосование на выборах тюменского губернатора стартует на Ямале 20 августа

Голосование начнется 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 августа 2023 года население отдаленных районов Севера на Ямале и кочевники региона получат возможность проголосовать на выборах губернатора Тюменской области. На эти территории отправят членов избирательных комиссий. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сейчас специалисты окружного избиркома уточняют списки избирателей для построения логистики, чтобы вовремя прибыть во все населенные пункты и места дислокации кочевников.

- Все должно быть продумано до мелочей, - рассказывает зам председателя Избиркома ЯНАО Игорь Горелик.

Ранее проголосовать получат возможность 19 тысяч человек, 7 тысяч из них проживают в глубокой тундре, где ведут традиционное для коронного населения хозяйство. Досрочное голосование проводится с 20 августа по 9 сентября 2023 года.