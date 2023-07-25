В честь юбилея Екатеринбурга выпустили новые почтовые конверты

артинку для конверта нарисовал победитель конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный» Даниил Медведев. Фото: «Почта России»

В честь 300-летния Екатеринбурга выпустили новые почтовые конверты. Иллюстрацией стал рисунок «Наше лето на Плотинке». На нем изображен Дом Севастьянова и городская набережная в ярких цветах.

Картинку для конверта нарисовал победитель конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный» Даниил Медведев. Ребенок живет в Тюмени, вместе с художественной школой он приезжал в Екатеринбург на пленэр. Именно тогда ему особенно понравилась достопримечательность в центре города.

- Юбилейные конверты в честь уральской столицы выпущены тиражом в 200 тысяч экземпляров. Конверт уже поступил в отделения Екатеринбурга и Свердловской области, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Ранее в Екатеринбурге прошла церемония гашения марки, посвященной 300-летию города. Особая марка номиналом 50 рублей вышла в почтовое обращение. На марке изображен памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

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