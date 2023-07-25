Медсестра из Екатеринбурга продала квартиру и отдала деньги мошенникам

Аферисты вынудили женщину отправить 2,8 миллиона рублей за проданную квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медсестра из Екатеринбурга подарила телефонным мошенникам 2,8 миллиона рублей. Ради этого женщина продала свою квартиру. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратилась 57-летняя медсестра одной екатеринбургской больницы. Она рассказала, что ей якобы позвонили из банка. «Сотрудник» сообщил, что на имя женщины мошенники оформили кредиты и отправили деньги за границу.

Далее женщину связывали со «специалистом» и другими аферистами. Они заставляли медсестру оформить «зеркальные» займы, которые помогли бы решить проблему. Однако в кредитах женщине отказывали.

- Тогда лжеспециалисты убедили женщину заключить сделку о продаже своей квартиры, для того чтобы в ходе этой сделки они смогли вычислить мошенников. Через некоторое время с гражданкой связался риелтор, который после предварительной оценки назвал стоимость квартиры в сумме 2,8 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Вырученные с продажи деньги медсестра перевела аферистам. После этого лжеспециалисты перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

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