В Свердловской области зафиксировали всплеск киберпреступлений

Сроки раскрытия таких преступлений зависят от того, как быстро обращаются потерпевшие в органы правопорядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год в Свердловской области число киберпреступлений увеличилось на 25%. Об этом пишет со ссылкой на Центр управления регионом ИА «Уральский меридиан».

С января по июль 2023 года в регионе зарегистрировано 7 058 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Это на 1 400 преступлений больше, чем за первое полугодие 2022 года. Из этого количества 4 185 преступлений – это дистанционные мошенничества.

Сумма ущерба от этих преступлений составила 1 миллиард 70 миллионов рублей, что на 400 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

Сроки раскрытия таких преступлений зависят от того, как быстро обращаются потерпевшие в органы правопорядка.