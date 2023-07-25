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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:41

В Свердловской области зафиксировали всплеск киберпреступлений

За год показатель подрос на четверть
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сроки раскрытия таких преступлений зависят от того, как быстро обращаются потерпевшие в органы правопорядка

Сроки раскрытия таких преступлений зависят от того, как быстро обращаются потерпевшие в органы правопорядка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год в Свердловской области число киберпреступлений увеличилось на 25%. Об этом пишет со ссылкой на Центр управления регионом ИА «Уральский меридиан».

С января по июль 2023 года в регионе зарегистрировано 7 058 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Это на 1 400 преступлений больше, чем за первое полугодие 2022 года. Из этого количества 4 185 преступлений – это дистанционные мошенничества.

Сумма ущерба от этих преступлений составила 1 миллиард 70 миллионов рублей, что на 400 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

Сроки раскрытия таких преступлений зависят от того, как быстро обращаются потерпевшие в органы правопорядка.