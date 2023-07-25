В Екатеринбурге продают особняк с тиграми и видом на Шарташ

Площадь дома достигает 966 квадратных метра. Фото: Avito

В Екатеринбурге на продажу выставили шикарный особняк. На его территории располагаются различные статуи, в том числе тигров и львов. Вид с террасы открывается на озеро Шарташ. Объявление разместили на одном из сайтов по продажам.

- Этот особняк может быть полезен для проживания большой состоятельной семьи, либо послужить для хорошего загородного дома отдыха, - говорится в объявлении. - Внутри дома на его просторных площадях расположился великолепный зимний сад с прудом и живыми большими растениями редких пород, так же есть СПА-бассейн малой формы и большой бассейн, сауна, биллиардная, и собственный спортивный зал.

На участке разместился роскошный сад. Фото: Avito

Помимо этого, в трехэтажном коттедже есть винный погреб и два гаража. На придомовой территории разместилась баня, открытый бассейн, беседка и теплица. Участок достигает 20 соток, а площадь дома - 966 квадратных метра.

Такое роскошное жилище может обойтись покупателю в 55 миллионов рублей. Сам продавец называет такое приобретение экономически выгодным, поскольку дом имеет газовое отопление и собственную водяную скважину. Также за домом обеспечен беспрерывный надзор.

За домом обеспечен беспрерывный надзор. Фото: Avito

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru