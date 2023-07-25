Мэр Алексей Орлов рассказал, что может появиться на месте Кировского оптового рынка

О возможной судьбе территории КОРа мэр Алексей Орлов рассказал во время объезда Кировского района города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга продолжают обдумывать, что может появиться на месте Кировского оптового рынка. О том, что его планируют снести, еще в 2020 году рассказывал Александр Высокинский, находившийся в тот момент на посту главы города. Во вторник, 25 июля, во время объезда Кировского района действующий глава города Алексей Орлов прокомментировал дальнейшую судьбу рынка.

- Сегодня то, что там расположено, уже не соответствует современным градостроительным нормам и правилам, - сказал мэр Алексей Орлов. - Я считаю, что здесь мы с собственником будем вести работы с тем, чтобы эту территорию осваивать под какие-то иные цели. Это будет и жилье, и общественно-деловая застройка. Должны быть предусмотрены и школы, и детские сады, если мы говорим о новом микрорайоне. Наверное, вопрос уже назрел.

Глава города отметил, что на этом месте могут остаться и торговые площади. Правда, в этом случае они будут выглядеть иначе.

- То, что там есть сегодня, запросам покупателей никак не соответствует. Это было актуально 20 лет назад, может быть, 10 лет назад. Сегодня это далекое прошлое, - сказал Алексей Орлов. - Пока сказать, что завтра эта работа начнется я, честно говоря, не могу. Но вопрос назрел, и мне часто его задают. Наш строительный блок уже начинает активно проработку этого вопроса с собственником этого объекта.