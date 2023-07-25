В жилом комплексе на Уралмаше размещена выставка творчества Кандинского

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Необычный эксперимент реализовала компания «Атомстройкомплекс» в новом жилом комплексе на Уралмаше. Совместно с Уральской архитектурно-художественной академией один из ведущих застройщиков Урала оформил общественное пространство «Народные кварталы» репродукциями известного художника.

«Атомстройкомплекс» продолжает развивать построенные объекты и после сдачи, формируя комфортную среду для их жителей. В холлах ЖК «Народные кварталы» разместились репродукции картин Василия Кандинского, одного из лидеров авангардного искусства начала XX века. Благодаря двухсветным входным группам и просторным холлам в жилом комплексе застройщику удалось организовать выставку «на дому», выбранные репродукции органично вписались в общественное пространство домов, ярким акцентом картины стали на входной группе, где расположены реечные балюстрады, и в переходах на стилобат.

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Жильцы уже смогли не только оценить круги и композиции основоположника абстракционизма в живописи, но и стали участниками конкурса, посвященного творчеству художника. Его итоги подведут на открытии общественного комьюнити-центра ЖК «Народные кварталы», которое состоится в ближайшее время.

Этот опыт внедрения объектов искусства в общественное пространство жилых комплексов будет продолжен. Так, в двухуровневом вестибюле строящегося дома в районе Уктус разместят ресайкл-инсталляцию из переработанных алюминиевых банок. В будущем, выставка будет обновляться за счет обмена между жилыми комплексами, в планах «Атомстройкомплекса» - размещение в экспозиции картин молодых уральских художников.