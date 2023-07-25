Жители Екатеринбурга за сутки отдали мошенникам больше 10 млн рублей

Фото: полиция Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга за сутки отдали мошенникам больше 10 миллионов рублей. Злоумышленники обманули пять пенсионеров и медсестру. Об этом сообщили в полиции города.

- В большинстве случаев потерпевшим звонили лжесотрудники «ЦБ РФ» и «ФСБ», они называли персональные данные заявителей и «информировали» о несанкционированных попытках неизвестных оформить на них кредиты. Заявителей по отработанной схеме убедили оформить так называемые «зеркальные займы» и перевести деньги на «безопасные счета», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Одного из пенсионеров обманули по другой схеме, также уже много раз используемой злоумышленниками. К нему пришла неизвестная женщина, которая сообщила, что их организация должна ему выплатить деньги за то, что они ранее демонтировали у него противопожарные датчики. После чего к дедушке домой пришла другая девушка и сообщила о необходимости сначала оплатить 6 тысяч рублей. Она вытащила из сумки терминал для оплаты безналичным расчетом, а затем сообщила, что в течение двух недель мужчине вернутся денежные средства за демонтированное оборудование, и покинула квартиру.

Потерпевшему показалось поведение незнакомки подозрительным. Он обратился в банк, клиентом которого является, где ему пояснили, что с его карты произошло списание 653 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции Екатеринбурга возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.