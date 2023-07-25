Инвестиции, направленные на создание нового завода, оценивают в 70 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появится завод по производству кожаной обуви. Его построят в Асбесте. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Предприятие будет производить до 10 тысяч пар кожаной обуви и солдатских берцев. Под строительство группе компаний «Урал кожа» выделили участок в 6,6 тысячи квадратных метров.

- Производство изделий из кожи входит в перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, утвержденный постановлением правительства Свердловской области, - сказала глава Арамильского городского округа Марина Мишарина.

Инвестиции, направленные на создание нового завода, оценивают в 70 миллионов рублей. На производстве смогут работать 100 сотрудников. Строительство начнется в третьем квартале 2023 года. Уже в сентябре следующего года завод начнет выпускать первые изделия. Продавать обувь планируют в регионе. Когда же производство достигнет полной мощности, поставки будут отправляться по всей России.

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