В Екатеринбурге осудили водителя фургона, насмерть сбившего женщину

Мужчина явился в полицию с повинной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель фургона, насмерть сбившего женщину. Мужчина явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло 22 апреля. 61-летний водитель на «БЕЛАВА 1220Х0» ехал задним ходом по улице Донбасской, со стороны переулка Никольского. Проверив зеркало заднего вида, мужчина понял, что не может увидеть ситуацию на дороге полноценно, но не попросил при этом помощи остальных.

- Двигаясь задним ходом и не обеспечив безопасность движения, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть улицы Донбасская, - рассказали в ведомстве.

Женщина получила механическую травму головы, туловища и конечностей. Она не перенесла таких увечий и погибла на месте происшествия. После этого водитель сам обратился в полицию, в ходе расследования мужчина признал вину. Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

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