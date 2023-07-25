В мэрии Екатеринбурга рассказали, как преобразится летний парк «Уралмаш»

Председатель Комитета благоустройства напомнила, что в Екатеринбурге идут работы и в других парках города Фото: Алексей БУЛАТОВ

О будущем летнего парка «Уралмаш» рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

– По итогам голосования этот парк получил 85 378 голосов екатеринбуржцев. Объект включен в программу благоустройства в 2024 году, и горожане сами решат, каким ему быть, – подчеркнула Тамара Благодаткова.

Она напомнила, что с 24 июля по 28 августа 2023 года проводится электронный опрос среди жителей уральской столицы по вопросам благоустройства парка «Уралмаш».

– В ходе опроса нам важно узнать мнение горожан по нескольким вопросам, – пояснила Тамара Благодаткова. – Например, какие зоны и элементы нужны в парке, какой тип покрытия на детских площадках предпочтительнее, требуется ли в парке новое освещение и другие. Так, любители активного отдыха могут отметить наличие аттракционов. Те, кто предпочитает спокойный отдых, может указать о тихой зеленой зоне. Мнения горожан будут учтены при проектировании работ по благоустройству.

Председатель комитета благоустройства напомнила, что в Екатеринбурге идут работы и в других парках города. Так, с помощью инвесторов преображается Парк имени Энгельса. Здесь сделано водоотведение, устанавливается освещение. К осени обновят входные группы, малые архитектурные формы, создадут детские площадки, высадят более тысячи растений.

К 300-летию Екатеринбурга благоустраивается Парк имени Чкалова. Вдоль центральной аллеи обновляют зоны отдыха и архитектурные формы, детскую площадку, проводят озеленение.

К юбилею города готовится и парк на улице Чкалова. Проект станет подарком от энергетиков. Здесь расположатся оригинальные архитектурные формы, места для отдыха, зеленые зоны и детская площадка.