На улице 40-летия Комсомола построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной

Спорткомплекс построят в этом месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время объезда Кировского района Екатеринбурга во вторник, 25 июля, глава города Алексей Орлов осмотрел площадку под строительство будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируют построить на улице 40-летия Комсомола - у ЖК «Малахит».

- Хоккей, фигурное катание. Будет стандартная ледовая арена, - уточнил Алексей Орлов.

Он добавил, что сроки реализации объекта - «максимально короткие».

Проекта строительства пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Проекта пока нет. Запроектируем, будет понятна цена, - отметил Алексей Орлов.