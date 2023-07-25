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НовостиОбщество25 июля 2023 6:03

На улице 40-летия Комсомола построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной

Проект реализуют в максимально короткие сроки
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Спорткомплекс построят в этом месте

Спорткомплекс построят в этом месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время объезда Кировского района Екатеринбурга во вторник, 25 июля, глава города Алексей Орлов осмотрел площадку под строительство будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируют построить на улице 40-летия Комсомола - у ЖК «Малахит».

- Хоккей, фигурное катание. Будет стандартная ледовая арена, - уточнил Алексей Орлов.

Он добавил, что сроки реализации объекта - «максимально короткие».

Проекта строительства пока нет

Проекта строительства пока нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Проекта пока нет. Запроектируем, будет понятна цена, - отметил Алексей Орлов.