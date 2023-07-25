На улице 40-летия Комсомола построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной

Спорткомплекс построят в этом месте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время объезда Кировского района Екатеринбурга во вторник, 25 июля, глава города Алексей Орлов осмотрел площадку под строительство будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируют построить на улице 40-летия Комсомола - у ЖК «Малахит».
- Хоккей, фигурное катание. Будет стандартная ледовая арена, - уточнил Алексей Орлов.
Он добавил, что сроки реализации объекта - «максимально короткие».
Проекта строительства пока нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Проекта пока нет. Запроектируем, будет понятна цена, - отметил Алексей Орлов.