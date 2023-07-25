В Кировском районе Екатеринбурга реконструируют Сквер молодоженов

Сквер обновят к юбилею Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района посетил двор на улице Лодыгина напротив Кировского ЗАГСа. Он осмотрел знаменитую скамейку для молодоженов, где фотографируются новобрачные. Она к настоящему моменту в плачевном состоянии - покрыта граффити.
Алексей Орлов проверил состояние сквера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вместо нее здесь планируют поставить арт-обьект Дерево молодоженов с аркой влюбленных.
Глава города считает, что объект нуждается в обновлении
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Получится обновленный сквер. Давайте закрепим официально название для этого места Сквер молодоженов. Надо рассмотреть этот вопрос на комиссии по топонимике, - сказал Алексей Орлов.
Проект обновления сквера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обновление сквера будет проводиться местным предприятием. Закончить работы они планируют ко Дню города в августе 2023 года.
Работы завершат в августе 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ