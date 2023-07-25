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НовостиНедвижимость25 июля 2023 6:05

В Кировском районе Екатеринбурга реконструируют Сквер молодоженов

Закончить работы планируют ко Дню города 2023
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сквер обновят к юбилею Екатеринбурга

Сквер обновят к юбилею Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района посетил двор на улице Лодыгина напротив Кировского ЗАГСа. Он осмотрел знаменитую скамейку для молодоженов, где фотографируются новобрачные. Она к настоящему моменту в плачевном состоянии - покрыта граффити.

Алексей Орлов проверил состояние сквера

Алексей Орлов проверил состояние сквера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместо нее здесь планируют поставить арт-обьект Дерево молодоженов с аркой влюбленных.

Глава города считает, что объект нуждается в обновлении

Глава города считает, что объект нуждается в обновлении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Получится обновленный сквер. Давайте закрепим официально название для этого места Сквер молодоженов. Надо рассмотреть этот вопрос на комиссии по топонимике, - сказал Алексей Орлов.

Проект обновления сквера

Проект обновления сквера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обновление сквера будет проводиться местным предприятием. Закончить работы они планируют ко Дню города в августе 2023 года.

Работы завершат в августе 2023 года

Работы завершат в августе 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ