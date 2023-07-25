В Кировском районе Екатеринбурга реконструируют Сквер молодоженов

Сквер обновят к юбилею Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района посетил двор на улице Лодыгина напротив Кировского ЗАГСа. Он осмотрел знаменитую скамейку для молодоженов, где фотографируются новобрачные. Она к настоящему моменту в плачевном состоянии - покрыта граффити.

Алексей Орлов проверил состояние сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместо нее здесь планируют поставить арт-обьект Дерево молодоженов с аркой влюбленных.

Глава города считает, что объект нуждается в обновлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Получится обновленный сквер. Давайте закрепим официально название для этого места Сквер молодоженов. Надо рассмотреть этот вопрос на комиссии по топонимике, - сказал Алексей Орлов.

Проект обновления сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обновление сквера будет проводиться местным предприятием. Закончить работы они планируют ко Дню города в августе 2023 года.