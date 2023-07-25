В Екатеринбург придет жара

Уже с 28 июля погода будет радовать жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург придет долгожданная жара. Она настигнет столицу Среднего Урала к концу июля. Однако осадки никуда не уйдут, они будут сохраняться. Об этом сообщают свердловские синоптики.

- На севере Свердловской области осадки могут быть умеренными, на юге, включая Екатеринбург, - преимущественно небольшими. Наиболее вероятные дни с дождями - 22 и 25 июля. Местами ожидаются грозы при кратковременном усилении ветра до 15 метров в секунду, - сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

До 26 июля температура воздуха не будет прогреваться выше +25 градусов. Однако ближе к началу августа на Урале станет теплее. Уже с 28 июля погода будет радовать жителей Екатеринбурга. А 29 июля она поднимется до +28 градусов.

- Основное тепло придется на Поволжье и Предуралье, но и в Свердловской области можно ожидать потепление до +26... +28, - рассказал Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

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