Модернизация начнется в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метрополитен Екатеринбурга объявил конкурс на поставку и внедрение автоматизированной системы. Согласно опубликованной на госзакупках документации, в метро Екатеринбурга введут оплату проезда по QR-кодам.

Новая система оплаты появится на всех станциях метро. К концу 2023 года оборудование сменят на станции метро «Площадь 1905 года». А уже к октябрю 2024 года работы планируют завершить на всех девяти станциях.

Планируется, что на смену турникетов уйдет 302,6 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали, что модернизация начнется в 2023 году. Турникеты будут выполнены из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Они смогут принимать также жетоны и банковские, социальные, транспортные карты.

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