Почтовые ящики останутся на фасадах и внутри почтовых отделений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге на улицах стало меньше почтовых ящиков. На это обратили внимание горожане. В «Почте России» объяснили, в чем причина.

- Жители с каждым годом все реже отправляют письма и открытки через уличные почтовые ящики. Сейчас, по данным «Почты России», в среднем туда опускают по 1,14 писем в день, - рассказали «КП-Еатеринбург» в пресс-службе. - При этом компания несет существенные затраты на ежедневное обслуживание уличных ящиков: выемку и технический сервис.

Также в «Почте России» заверили, что почтовые ящики останутся на фасадах и внутри почтовых отделений. Кроме того, сотрудники почты будут мониторить поток входящей корреспонденции и в случае необходимости устанавливать дополнительные ящики в индивидуальном порядке.

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