С помощью запаха грибы привлекают мух, которые разносят споры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге садоводы нашли дурнопахнущие грибы. Они выросли прямо на их участке. Об этом пишет E1.RU.

- В теплице на участке в Большом Истоке выросли редкие и не характерные для наших мест краснокнижные грибы, - рассказала Мария Ивановна.

По данным издания, дачники обнаружили "мутинус равенеля" - редкие грибы, которые называют вонючими сморчками. Чаще всего их можно встретить в хвойных лесах, вблизи гнилых пней, но иногда они попадают в землю вместе с покупным грунтом.

С помощью запаха эти грибы привлекают мух, которые разносят споры. "Мутинус равенеля" неопасны, но и несъедобны.

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