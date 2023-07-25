В Екатеринбурге из детского сада сбежали двое детей

Дети ушли из садика во время прогулки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из детского сада в Верх-Исетском районе сбежали двое шестилетних детей. Следователи проводят проверку.

- В ходе проверки сотрудниками СКР принимаются меры к опросу сотрудников детского сада и возможных очевидцев происшествия, истребованию интересующей следствие документации о работе дошкольного учреждения, - рассказали в СК по Свердловской области.

По предварительным данным, 24 июля дети покинули детский сад во время прогулки. Воспитатель их отсутствия не заметила. Спустя некоторое время детей случайно увидела на улице сестра одного из них и привела дошкольников обратно в детский сад.

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