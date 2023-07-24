Засуха в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Засуха и аномально жаркая погода в мае-июне 2023 года неблагоприятно отразились на сельскохозяйственных культурах Свердловской области. Такие условия способствовали гибели 0,8% посевов, об этом сообщил "Интерфаксу" первый заместитель министра АПК и потребительского рынка региона Сергей Шарапов.

- По состоянию на 19 июля подтверждена гибель сельскохозяйственных культур на площади 6,475 тыс. гектаров, или 0,8% от всей посевной площади 2023 года, - отметил Сергей Шарапов.

Сухая и жаркая погода привела к плохим всходам картофеля, овощных культур, а также значительно снизился урожай зерновых культур.

Также, по словам эксперта, погибло 887 гектаров зерновых и зернобобовых, 1,168 тысячи гектаров масличных культур, а также 4,42 тысячи гектаров кормовых культур.

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