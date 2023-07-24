На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла смертельная авария

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Днем 24 июля на 186 километре трассы Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. 69-летний мужчина на Toyota допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, почему так произошло - неизвестно.

В результате ДТП водителя легковушки с различными травмами доставили в больницу, где он скончался.

- Известно, что погибший проживал в г. Талица и возвращался домой из гостей с Перми, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель грузовика вынужденно остановился на обочине, чтобы подкачать заднее левое колесо. В этот момент в его машину въехала Toyota. В аварии он не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге в субботу, 22 июля, в 15:38 на перекрестке улиц Токарей и Кирова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №37, иномаркой Mitsubishi Outlander и грузовиком Shacman. В аварии пострадали три человека, включая 6-летнюю девочку.

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