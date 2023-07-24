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НовостиОбщество24 июля 2023 18:39

Центральную трибуну Нижнего Тагила собираются ремонтировать

На это потратят четыре миллиона
Анжелика УФИМЦЕВА
Центральную трибуну Нижнего Тагила собираются ремонтировать

Центральную трибуну Нижнего Тагила собираются ремонтировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле собираются реставрировать центральную трибуну, которая находится на проспекте Ленина. Ремонтировать собираются фасады постройки - плитку уберут исключительно там, где это необходимо.

Информация о предстоящем ремонте появилась на сайте госзакупок. На реставрацию Администрация Нижнего Тагила готова потратить до четырех миллионов. Торги продолжатся до 31 июля, а контракт подпишут до середины октября этого года.

Подрядчику необходимо будет убрать старую плитку, отбить штукатурку, очистить стены, а после - облицевать все новыми плитами из мрамора, гранита и мраморизованного известняка.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле скоро будет День города и в честь него покажут 3D мэппинг шоу на площади перед МАУК «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка». Шоу станут показывать с 22:00 до полуночи. Частота его проведения – 15 минут.

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