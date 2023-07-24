Пять дворов Нижнего Тагила претендуют на благоустройство в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пять дворовых территорий претендуют на благоустройство в 2024 году. Проекты их комплексного развития поступили от жителей.

- На рассмотрение комиссией подано 9 заявок. Из них критериям отбора соответствуют 5 объектов, - сообщил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин.

В перечень потенциально отремонтированных дворов вошли территории домов по улице Красноармейская, 78, Максима Горького, 28, Ермака, 50, Выйская, 54, 56, 58, Выйская, 62, 68 – Космонавтов, 116.

Решение о том, какие в итоге дома отремонтируют и сколько денег на это потратят, примет Министерство экономики и жилищно-коммунальных услуг Свердловской области.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле скоро будет День города и в честь него покажут 3D мэппинг шоу на площади перед МАУК «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка». Шоу станут показывать с 22:00 до полуночи. Частота его проведения – 15 минут.

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