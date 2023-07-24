На фасадах пяти домов Екатеринбурга покажут световое шоу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К юбилею Екатеринбурга на пяти домах - памятниках установят праздничное освещение. Администрация города опубликовала список домов, на которых можно будет ее увидеть:
- Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)
- Колизей (пр. Ленина, 43)
- Дом купца Н.А. Грачева (ул. Чернышевского, 2)
- Музей “Дом Метенкова” (ул. Карла Либкнехта, 3)
- Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Толмачева, 41)
Также, 19 августа - в День города, над акваторией Городского пруда покажут световое лазерное шоу. Оно будет посвящено событиям, повлиявшим на становление уральского характера.
С 17 по 19 августа на фасаде здания Администрации покажут аудиовизуальное 3D-мэппинг шоу.
Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что подобное шоу покажут в Нижнем Тагиле на Дне города.
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