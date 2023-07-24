В Екатеринбурге подростки и их родители нарисуют комикс о городе на заборе

Создавать карту о Екатеринбурге будут в начале августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут семьи с детьми, которые помогут нарисовать на заборе необычную карту города, «честный комикс». Работать над артом будет художница из Нижнего Новгорода Катя Гущина, которая уже сделала подобные иллюстрации для Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода и других городов.

- Комикс расскажет, каким разным может быть наш город, когда тебе чуть больше 13 лет, как почувствовать Екатеринбург и создать альтернативную карту своих впечатлений о нем, - объясняют в пресс-службе паблик-арт программы «ЧО», которая организовывает событие.

Катя Гущина создала карты для других городов. Фото: предоставлено пресс-службой "ЧО"

Чтобы порисовать вместе с мастером, нужно, чтобы подростку было от 13 до 16 лет. Желающие обязательно должны быть в Екатеринбурге с 5 по 13 августа, и ходить на все встречи по проекту. Заявить о желании можно заполнив анкету по ссылке.

Тех, кто попадет в список участников, команда «ЧО» объявит уже 1 августа. А вот место будущей яркой карты-комикса пока держат в секрете.

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