Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 13:43

Путин поддержал создание суда в Академическом

Он должен появиться в районе не позже 2025 года
Дарья ЧИПУРИНА
24 июля Владимир Путин подписал указ о создании суда в Академическом

24 июля Владимир Путин подписал указ о создании суда в Академическом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Академическом районе Екатеринбурга появится суд. Соответствующий указ 24 июля подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд будет считаться образованным тогда, когда на должность назначат две трети судей. Это должно произойти не позже 1 марта 2025 года.

- Решение о дне начала деятельности Академического районного суда города Екатеринбурга принимает президиум Свердловского областного суда, - пояснили в суде.

Ранее стало известно о том, что десять автобусов сменят маршрут из-за ремонта трамвайной линии в Академическом. Изменения начали действовать с 24 июля. Они связаны с перекрытием части улиц района. Срок завершения строительства трамвайной ветки – 2024 год. Однако, возможно, ее запустят и раньше.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru