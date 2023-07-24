Путин поддержал создание суда в Академическом

24 июля Владимир Путин подписал указ о создании суда в Академическом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Академическом районе Екатеринбурга появится суд. Соответствующий указ 24 июля подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд будет считаться образованным тогда, когда на должность назначат две трети судей. Это должно произойти не позже 1 марта 2025 года.
- Решение о дне начала деятельности Академического районного суда города Екатеринбурга принимает президиум Свердловского областного суда, - пояснили в суде.
Ранее стало известно о том, что десять автобусов сменят маршрут из-за ремонта трамвайной линии в Академическом. Изменения начали действовать с 24 июля. Они связаны с перекрытием части улиц района. Срок завершения строительства трамвайной ветки – 2024 год. Однако, возможно, ее запустят и раньше.
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