Стало известно место прощания с военкором Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне СВО

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле. Фото: страница Ростислава Журавлева во "Вконтакте"

С военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым простятся в Доме журналистов в Екатеринбурге. Журналист погиб 22 июля при обстреле кассетными боеприпасами украинскими военными в Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.

- С вероятностью на 99% прощание с Ростиславом Журавлевым пройдет в Доме журналистов. Время на данный момент официально не согласовано. Дело еще в том, что его мама не дала окончательного ответа, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Свердловском творческом союзе журналистов.

Дата прощания уже официально подтверждена – 28 июля. Сейчас, как ранее стало известно «КП-Екатеринбург», тело Ростислава перевозит в столицу Урала его брат.

После трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить Ростислава Журавлева медалью «Доблесть и Отвага».

Похоронить военкора в родном Екатеринбурге поручила его мать Людмила Журавлева. Ростиславу было 34 года, свой день рождения он отметил незадолго до гибели вместе с мамой в Донецке. У журналиста остались жена и двое сыновей.

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