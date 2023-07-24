Изменения будут действовать до 31 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять автобусов сменят маршруты из-за строительства трамвайной линии в Академическом районе. Изменения будут действовать с 24 июля. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

С 24 по 26 июля движение будет ограничено по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина (от проспекта Сахарова до улицы Павла Шаманова).

- Будет изменена схема движения следующих автобусных маршрутов – автобусы №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070, - рассказали в мэрии.

Автобусы будут следовать от Академика Сахарова до Анатолия Мехринцева, следом по Павла Шаманова до Вильгельма де Геннина и далее по маршруту. С 27 по 31 июля движение будет закрыто по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина (от улицы Павла Шаманова до Краснолесья). На этот период автобус №54 движение в направлении конечной будет идти по улицам Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной и далее. Будут отменены остановки на «Анатолия Мехренцева» и «Павла Шаманова».

В это же время маршруты сменят автобусы №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной. Транспорт будет двигаться по проспекту Сахарова – Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова – Анатолия Мехренцева – Краснолесья – Вильгельма де Геннина и далее по маршруту.

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