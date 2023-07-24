На Эльмаше мужчина украл прибор для считывания товара

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в продуктовом магазине на Эльмаше мужчина, подозреваемый в краже прибора для считывания товара. Сейчас его ищет полиция. Об этом сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 12 апреля в восемь вечера. Мужчина пришел в магазин, набрал продуктов, а потом, заметив прибор для считывания товара, решил забрать его с собой. Сумма устройства достигает 15 тысяч рублей. Предположительно, подозреваемый мог спутать его с телефоном.

- При этом неправомерные действия похитителя попали на камеру видеонаблюдения, - отметили в полиции.

Если вам известен мужчина, запечатленный на камерах, сообщите об этом в дежурную часть ОП №14 УМВД Екатеринбурга. Это можно сделать +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14 . Также нарушитель может лично прийти по адресу Баумана, 11 и возместить ущерб.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru