С начала года на дорогах Свердловской области погибли 4 ребенка

Сотрудники ГИБДД работают над снижением аварийности на уральских дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года на дорогах Свердловской области погибли 4 ребенка. Этот показатель снизился по сравнению предыдущим годом. Об этом рассказал представитель регионального Минобразования и молодежной политики Дмитрий Шиловских.

При этом в Свердловской области в этом выросло общее число ДТП с участием детей – в авариях пострадали 54 ребенка-пассажира и 69 несовершеннолетних пешеходов. Растет число детей, которые пострадали в авариях с участием электросамокатов.

В ГИБДД Свердловской области заявили, что постоянно проводят профилактику ДТП с участием детей. Проводятся мероприятия «Расставь приоритеты» в рамках федеральной социальной компании «ПРОдвижение БЕЗопасности».

- Основной акцент социальной компании направлен на профилактику ДТП на перекрестках, снижение тяжести их последствий, формирование культуры и законопослушного поведения всех участников дорожного движения без исключения, – рассказывает зам начальника УГИБДД Свердловской области Григорий Козьминых.