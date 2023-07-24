Девочка ушла из дома, где жила с мамой и бабушкой

После пропажи 11-летней школьницы на Урале ее маму лишат родительских прав. Напомним, 23 июля девочка ушла из дома в поселке Верхнее Дуброво, где живет с дедушкой и бабушкой, так как ее родители ограничены в правах.

Школьницу больше суток искали волонтеры отряда «Прорыв» и около 40 полицейских и нашли живой и невредимой. Девочка находилась у своей мамы в одном из частных домов Березовского городского округа.

- Почему девочка ничего не сообщила родным бабушке и дедушке, будет установлено в ближайшее время. Возможно, ее мать, на которую уже подготовлены документы о лишении родительских прав, попросила свою дочь никому не сообщать, - рассказал «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, девочка не состояла ранее на учете, она хорошо учится. По предварительной информации, в день исчезновения она не ссорилась с бабушкой и дедушкой. Когда девочка вышла из дома на улицу, бабушка готовила еду на кухне, а дедушка был в магазине.