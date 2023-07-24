Подвоз воды будет организован в пятницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле на несколько дней отключат холодную воду. Остановка гидроузла планируется с 4 по 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В указанный период на Черноисточенском гидроузле пройдут ремонтные работы. Это повиляет на водоснабжение в Дзержинском районе, Гальяно-Горбуновском массиве, Северном поселке, микрорайонах Кушва, Руш и Горбуново, а также в Черноисточинске.

- 4 августа мы начинаем остановку гидроузла и сброс воды, который займет у нас около одного дня, в это время организуем подготовительные работы. Пятого числа мы уже конкретно будем заниматься заменой запорной арматуры, переврезками на сетях, на следующий день – запустим гидроузел, - пояснил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.

Вода будет постепенно заполнять резервуары и подаваться в дома. Подвоз воды будет организован в пятницу. Ее будут получать больницы, школы и дошкольные учреждения. Время отключения выбрано неслучайно. Рассчитывается, что жильцы на выходные уезжают.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru