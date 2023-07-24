Подвоз воды будет организован в пятницу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Нижнем Тагиле на несколько дней отключат холодную воду. Остановка гидроузла планируется с 4 по 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В указанный период на Черноисточенском гидроузле пройдут ремонтные работы. Это повиляет на водоснабжение в Дзержинском районе, Гальяно-Горбуновском массиве, Северном поселке, микрорайонах Кушва, Руш и Горбуново, а также в Черноисточинске.
- 4 августа мы начинаем остановку гидроузла и сброс воды, который займет у нас около одного дня, в это время организуем подготовительные работы. Пятого числа мы уже конкретно будем заниматься заменой запорной арматуры, переврезками на сетях, на следующий день – запустим гидроузел, - пояснил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.
Вода будет постепенно заполнять резервуары и подаваться в дома. Подвоз воды будет организован в пятницу. Ее будут получать больницы, школы и дошкольные учреждения. Время отключения выбрано неслучайно. Рассчитывается, что жильцы на выходные уезжают.
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