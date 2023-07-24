Уральских добровольцев наградили за помощь в тушении пожаров

Глава региона поблагодарил добровольцев за работу и гражданскую позицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области насчитывается 2 500 добровольцев. Они регулярно приходят на помощь, когда уральцы попадают в сложные ситуации. Так, в этом году добровольцы помогали пострадавшим от лесных пожаров, а также тушили в лесу огонь. Еще одно важное дело для них – поддержка семей мобилизованных уральцев.

По информации «ОТВ-Екатеринбург», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил добровольцев благодарственными письмами, которые им передал замглавы региона Павел Креков.

- Ваша работа, она не только востребована, это еще и показатель определенной гражданской и человеческой ответственности, - рассказал на церемонии Креков.

Отметим, что в августе этого года добровольцы будут помогать в организации Международного фестиваля университетского спорта.