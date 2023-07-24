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НовостиОбщество24 июля 2023 10:50

В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Волгоградской

Это связано со строительством трамвайной линии
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проезд будет перекрыт с 1 по 7 августа

Проезд будет перекрыт с 1 по 7 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Волгоградской. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - сообщили в мэрии.

Проезд будет перекрыт с 1 по 7 августа. Это связано со строительством трамвайной линии. Работы будут проводить специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой».

Напомним, ранее мы писали, что закрытие движения по улице Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, а также по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую перенесли. Как сообщает мэрия Екатеринбурга, движение транспорта на этих участках будет запрещено до 31 июля.