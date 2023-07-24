Художник из Уфы нарисовал в Академическом деревенские пейзажи

Фото: пресс-служба фестиваля

Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал в Академическом деревенские пейзажи. Они расположены на трансформаторных будках на Академика Сахарова. Это первый арт-объект фестиваля STENOGRAFFIA в 2023 году.

- Новый район красивый и семейный, но высотным домам (дворам) визуально не хватает чего-то живого, - поделился Мансур Зияев. - Изначально я планировал нарисовать горы, но потом отказался от этой идеи. В итоге я выбрал такую деревенскую серию потому, что захотелось добавить теплого контраста району.

Рисунки получили названия «Дружные соседи», «Спокойствие», «Скоро новоселье» и «Верность».

Организаторы фестиваля отмечают, что техника, имитирующая штриховку, была выбрана, так как художник стремился сохранить ощущение живого наброска, недоделанной, этюдной работы. Цвета Мансур Зияев выбирал, ориентируясь на окружение арт-объекта.

Напомним, фестиваль уличного искусства проходит в Екатеринбурге в 14-й раз.

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