Волонтеры делают города яркими

Фото: пресс-служба РУСАЛ

24 июля во Владивостоке открылся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». На главной пленарной сессии была подчеркнута особая роль инициатив жителей отдаленных территорий и волонтерских объединений в благоустройстве общественных пространств.

Люди готовы своими руками создавать комфортную среду у себя во дворе, микрорайоне. Это тот план «быстрых побед», который формирует сознание у людей, формирует отношение к окружающей среде.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

В Свердловской области, в частности в Североуральске в такую работу включились волонтёры РУСАЛа. Молодые работники промплощадки СУБРа реализуют грантовые проекты «Добавь городу красок!» и «Добавь городу красок! Дети», суть которых - реставрация и яркое обновление детских площадок. Средства на реализацию проектов выделил РУСАЛ.

Добровольцы уже отреставрировали стелы на въезде в шахтёрские посёлки Третий Северный и Калья, обновили забор детской площадки села Сосьва, покрасили перила Тропы здоровья в городском лесу и принялись за детские дворовые площадки. Волонтёры по опросу североуральцев составили карту объектов, нуждающихся в реставрации, и следуют по ней.

- С нами работают наши дети и их друзья. Мы не только делаем город красивее, но и воспитываем в подрастающем поколении культуру поведения, - рассказывает автор проекта, субровчанка Ольга Пешкина.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

Для маленьких волонтёров в качестве поощрения русаловцы провели фестиваль красок и конкурс рисунков. Лучшие работы будут размещены на объектах города в виде граффити. С каждым годом участников проекта становится больше, присоединяются неравнодушные жители.

Юные североуральцы так увлеклись полезным делом, что присоединились к добровольческому движению и получили электронные волонтёрские книжки.