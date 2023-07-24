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НовостиЭкономика24 июля 2023 10:00

В Нижнем Тагиле обновят автобусный парк

Город получит несколько рейсовых автобусов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Свердловская область получила деньги на закупку новых автобусов

Свердловская область получила деньги на закупку новых автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила 1,5 миллиарда рублей, которые потратят на приобретение 330 новых автобусов.

Нижний Тагил попал в список городов, которые получат новые автобусы. Эти автобусы будут курсировать по городским рейсам. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

Отметим, что новые автобусы также купят для междугородних рейсов и для городов, в числе которых – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит, Сысерть, Арамиль, Карпинск, Североуральск, Красноуральск, Краснотурьинск.