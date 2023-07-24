В Нижнем Тагиле обновят автобусный парк

Свердловская область получила деньги на закупку новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила 1,5 миллиарда рублей, которые потратят на приобретение 330 новых автобусов.

Нижний Тагил попал в список городов, которые получат новые автобусы. Эти автобусы будут курсировать по городским рейсам. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

Отметим, что новые автобусы также купят для междугородних рейсов и для городов, в числе которых – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит, Сысерть, Арамиль, Карпинск, Североуральск, Красноуральск, Краснотурьинск.