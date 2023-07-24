Уральские врачи спасли тагильчанина с осложненным гнойным перитонитом

Спустя месяц в СОКБ №1 тагильчанин вернулся домой. Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 спасли жизнь 53-летнего тагильчанина. Мужчина страдал от разлитого гнойного перитонита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

У свердловчанина заболел живот во время работы. В здравпункте предположили, что у мужчины колики из-за камней в почках. Тогда на скорой помощи его доставили в больницу Нижнего Тагила. При обследовании у свердловчанина обнаружили «острый аппендицит». Во время операции оказалось, что вокруг восполнения гнойный очаг. Он привел к перитониту. Мужчине провели шесть станций брюшной полости и интенсивную терапию. После этого было решено отправить пациента в Екатеринбург. Для эвакуации его подключили к ИВЛ. Доставили мужчину на самолете.

- В данном случае мы столкнулись с тяжелой формой перитонита. У пациента, скажем честно, были не очень благоприятные перспективы на выздоровление. Но благодаря своевременно принятому решению о перегоспитализации и применяемым в нашей больнице методам хирургического и медикаментозного лечения в условиях реанимации удалось сохранить ему жизнь, - отметил заведующий отделением гнойной хирургии СОКБ №1 Фарид Галимзянов.

Две недели тагильчанин провел в областной больнице. За мужчиной наблюдали врачи, чтобы не произошло осложнений. Как только ему стало легче, мужчину перевил в стационар. Спустя месяц в СОКБ №1 тагильчанин вернулся домой.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru