В Екатеринбурге выбрали четыре лучших ресторана города

Константин Ивлев огласил названия ресторанов-победителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подвели итоги масштабного кулинарного фестиваля «Да, шеф!» и выбрали четыре лучших ресторана города. С 1 по 23 июля в 35 заведениях, участвующих в конкурсе, были представлены специальные кулинарные сеты. 23 июля на закрытой вечеринке их оценили эксперты.

- Жюри выбрало двух победителей в двух ценовых категориях: сет за 1300 и 2300 рублей. В первой победил ресторан «Высота 5642», во второй Grand Buffet Ekaterinburg, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Еще двух победителей определили по количеству проданных фестивальных сетов. В категории 1,3 тысячи победил «Два Деда», а в категории 2,3 тысячи – «Шави Ломи».

Названия огласили ведущий мероприятия и шеф-повар Константин Ивлев.

Напомним, фестиваль «Да, шеф!» проходил в Парке Маяковского 22 и 23 июля. В первый день на главной сцене профессиональные повара сразились с любителями за звание «Супер-кулинара Екатеринбурга». А во второй день Константин Ивлев установил рекорд по приготовлению самого большого в России рулета из ветчины.

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