На открытии фестиваля в Сысерти выступит группа «Обе Две»

Группа даст концерт 29 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии «Лето на заводе» в Сысерти выступит группа «Обе Две». Фестиваль стартует с 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Помимо этого, на открытии можно будет услышать оркестр Филармонии и увидеть игру актеров «Коляда-театр». В 2023 году на фестивале появится новый формат. Теперь на «Лето на заводе» будут выступать комики.

- Только на открытии «Лето на Заводе» будет десять музыкальных концертов, пять театральный событий, кинопоказы с фестивалем «Ойка», более 25 лекций и мастер-классов, 12 экскурсий, - отметили в пресс-службе фестиваля.

На следующий день после открытия на площадке выступит московская группа «Друг диджея», а также сыграет известный оркестр Kickin' Jass Orchestra.

Темой фестиваля в этом году стали четыре элемента: камень, воздух, огонь и вода. Именно они объединяют старую и новую мифологию. Фестиваль будет длиться до 27 августа. Различные мероприятия будут проводиться каждые выходные.

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